Numărul îmbolnăvirilor de coronavirus l-a depăşit pe cel din epidemia SARS, din 2003. Situaţia devine din ce în ce mai gravă Marea majoritate a pacientilor sunt in China, unde virusul a aparut la o piata din orasul Wuhan unde se comercializau ilegal animale salbatice. Potrivit celor mai recente date oficiale din China, virusul a provocat moartea a 170 de oameni. Majoritatea deceselor au avut loc in provincia Hubei, care are capitala la Wuhan. Peste 100 de cazuri de infectare cu coronavirusul au fost confirmate in alte tari, din Japonia pana in Statele Unite, provocand un sentiment anti-chinez si un val de achizitii de masti. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urma sa analizeze joi, inca o data, daca este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

