- Numarul focarelor de pesta porcina africana din judetul Braila a ajuns la 23, pana in prezent fiind eutanasiati aproximativ 16.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate marti de Directia Sanitar Veterinara (DSV) Braila. Ultimele trei focare de pesta porcina africana au fost confirmate…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), conform Agerpres. “In ...

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 in 98 de localitati din opt judete, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. ‘Avem 578 de focare de pesta porcina africana confirmate…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a platit, pana in prezent, 197.000 de lei unui numar de 78 de persoane fizice in gospodariile carora a fost identificat virusul pestei porcine africane (PPA), a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Mitica…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

