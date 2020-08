Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul turistic TUI a decis sa anuleze toate sejururile britanicilor din Spania continentala de luni pâna pe 9 august, din cauza carantinei impuse de guvernul britanic, ceea ce reprezinta o lovitura severa pentru industria turismului, scrie AFP.Operatorul turistic va oferi rambursari…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE. In localitatea Totana, din regiunea Murcia,…

- Aproape patru milioane de regiunea Barcelonei sunt sfatuiti sa ramana in casa timp de 15 zile, transmite BBC. Catalonia se numara printre cele 150 de focare din Spania unde noul coronavirus face ravagii. Din acest motiv, Franta ia in calcul inchiderea frontierei sale cu Spania, in urma cresterii…

- La o saptamana de cand Spania a ieșit din starea de urgența, evoluția epidemiei de coronavirus a cunoscut o panta ușor ascendenta. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3 decese și 84 de noi infectari cu coronavirus. In total, sunt 28 de focare active.

- In contextul in care unele tari europene au introdus saptamana trecuta, spre marea nemultumire a Portugaliei, restrictii pentru turistii din acest stat in ciuda redeschiderii de frontiere pe continent, autoritatile portugheze au fost nevoite sa recunoasca dificultatea de a eradica focarele de contaminare…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca totalul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 164, in timp ce oficialii italieni au raportat 270 de noi cazuri depistate in ultimele 24 de ore.

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.