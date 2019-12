Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele zece luni ale anului cu peste 36%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 89.274 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 10.699…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele noua luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului...

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele noua luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 9.785 de…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza Romania24.ro Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 9.072 de…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 29% in primele opt luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 3.978 insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Compania Netflix trece printr-o perioada dificila in contextul in care actiunile au scazut pe Nasdaq cu peste 46% de la inceputul anului, pe fondul unei pierderi neasteptate de utilizatori, scrie Digi24.ro Compania Netflix trece printr-o perioada dificila in contextul in care actiunile au scazut pe…

- Actiunile Netflix au scazut pe Nasdaq cu peste 46% de la inceputul anului, pe fondul unei pierderi neasteptate de utilizatori, relateaza CNBC, potrivit Mediafax.Daca la inceputul lunii iulie actiunile companiei de streaming video se apropiau de noi maxime record, o pierdere neasteptata la…