Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate a crescut in 2019 cu 26,71%, comparativ cu anul anterior, ajungand la 101.601, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Capitala - 12.554 de firme (cu 3,68% mai putine fata de 2018) si in judetele…

- Numarul firmelor radiate a crescut in 2019 cu 26,71%, comparativ cu anul anterior, ajungand la 101.601, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 12.554 de firme (cu 3,68% mai putine fata de 2018)…

- Irinel Columbeanu a caștigat procesul cu fosta soție, Monica Gabor. Cu toate ca cei doi au divorțat in urma cu noua ani, aceștia nu-și incheiasera definitiv socotelile, iar in vara anului trecut milionarul de la Izvorani și-a chemat in instanța fosta partenera de viața. Procesul a avut ca obiect numirea…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele 11 luni din 2019 cu 30,01%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 95.019, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 11.544 de…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele zece luni ale anului cu peste 36%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 89.274 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele zece luni ale anului cu peste 36%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 89.274 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 10.699…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele noua luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului...

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele noua luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 9.785 de…