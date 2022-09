Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 11,14% in primele sapte luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.932 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 34,05 milioane de euro in primele cinci luni, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada din 2021, cand insumau 56,9 milioane de euro, potrivit datelor Oficiului National al Registrului…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 34,05 milioane de euro in primele cinci luni, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada din 2021, cand insumau 56,9 milioane de euro, potrivit datelor Oficiului National al Registrului…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…