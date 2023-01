Numărul firmelor nou create a explodat în 2022: record pozitiv pentru România Numarul companiilor nou create a crescut cu 3% in primele unsprezece luni din 2022, la aproape 144.000 de entitati, rezultat care va transforma anul 2022 in anul reper din perspectiva spiritului antreprenorial, pragul de 150.000 de firme si PFA-uri urmand sa fie atins la final de an, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

