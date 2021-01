Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut, in primele 11 luni ale anului 2020, cu 27,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 3.715 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 3.715 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 19,828 milioane de dolari, in crestere cu 1,7% fata de perioada ianuarie - noiembrie a anului anterior. De asemenea, numai in luna noiembrie a anului trecut, au fost inmatriculate 423 de societati cu participare straina, cu un capital subscris de 1,02 miliarde…