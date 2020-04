Stiri pe aceeasi tema

- In sens metaforic, criza ne arata, din cand in cand, cel mai adesea impotriva voinței noastre, ca viața este periculoasa, dar și ca viața are prioritate. Și chiar daca nu ne place deloc confruntarea cu ea, pentru ca ne forțeaza dintr-o data, așa cum se intampla și acum, schimbarea radicala a status-quo-ului,…

- Grupul de Comunicare Strategica publica analiza rapida a cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus Covid 19 Romania, 26 februarie – 5 aprilie 2020.Mai multe detalii gasiți in acest document. Cronologie In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri…

- Ludovic Orban, anunț despre pensii in direct la Romania TV. "Suntem intr-o analiza, am solicitat INS sa prezinte o analiza pe luna martie privitor la impactul epidemiei asupra economiei. De asemenea comisia de strategie si prognoza lucreaza pentru a fundamenta prognoza. Ne pregatim de o rectificare…

- ​Pandemia de coronavirus COVID-19 blocheaza o achiziție istorica în business-ul de tehnologie mondial: Xerox a anunțat ca renunța la a prelua HP, o companie cu venituri de 5 ori mai mari. Ce prezența au cele doua companii în România? Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- In contextul crizei COVID-19, compania Euler Hermes estimeaza ca afacerile companiilor din zona euro ar putea inregistra scaderi intre 15% și 25% an/an la momentul de varf al crizei de la sfarșit de martie. ...

- ​Peste 280.000 de firme din România se afla în prezent într-o situație cu risc mare de insolvența, în timp ce acest risc este mare pentru peste 30.000 de firme, releva un studiu realizat de Termene.ro, platforma care ofera informații actualizate în timp real despre datele…

- Este oficial. OUG pentru ajutorarea firmelor din Romania pe perioada crizei generate de COVID 19 a fost elaborata. Guvernul va acorda garantii de stat pentru finantarea firmelor in limita a 10 milioane de lei per beneficiar, arata proiectul de OUG pentru sustinerea economiei, conform Mediafax.Citește…

- Programul de accelerare Techcelerator invita startup-urile din tehnologie sa se alature cauzei Tech Startups United. Inițiativa își propune sa aduca laolalta startup-uri tech din România, în special din zona MedTech și servicii digitale, care dezvolta soluții ce pot fi utile sistemului…