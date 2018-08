Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 46% in 2018. Judetele cu cea mai grava situatie

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 3.757 firme (plus 40,87% fata de primele 6 luni din 2017) si in judetele Cluj- 958 (plus 54,27%) , Timis - 969 (plus 49,77%) si Constanta - 958 (54,27%). Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele Covasna…

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 3.757 firme (plus 40,87% fata de primele 6 luni din 2017) si in judetele Cluj- 958 (plus 54,27%) , Timis - 969 (plus 49,77%) si Constanta - 958 (54,27%). Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele…

- Aproape un milion de romani traiesc in conditii mizere. O arata un raport al Bancii Mondiale, care a identificat zonele din Romania in care cetatenii traiesc la fel ca in ghetourile de peste hotare, relateaza Știripesurse.ro. „Hartile saraciei”, realizate de Banca Mondiala intr-un amplu raport, arata…

- Rezultatele finale din județul Caras-Severin la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa ce au fost publicate notele obținute in urma contestațiilor. Toate informatiile…

- Angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov vor fi, in acest an, cel mai bine platiti din punct de vedere al castigului salarial mediu net lunar, la polul opus, respectiv al salariatilor cu cele mai mici castiguri, situandu-se cei din judetele Bistrita-Nasaud, Ialomita si Harghita,…

- Județele din Romania in care locuiesc romanii cel mai bine platiți in 2018.. Angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov, cel mai bine platiti in 2018. Salariații cu cele mai mici castiguri sunt cei din judetele Bistrita-Nasaud, Ialomita si Harghita, potrivit Proiectiei principalilor…

- Angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov, cel mai bine platiti in 2018. Salariații cu cele mai mici castiguri sunt cei din judetele Bistrita-Nasaud, Ialomita si Harghita, potrivit Proiectiei principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2021, publicata de…