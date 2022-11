Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni din 2022, cu 33,7%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 4.831 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Unele cooperative agricole urmeaza sa fie radiate fara notificare Foto: Arhiva. Cooperativele agricole care nu au depus situațiile financiare anuale și raportarile contabile în termen de doi ani prevazute de lege vor fi radiate fara o natificare prealabila. …

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 8,87% in primele sapte luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 41.007 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele sapte luni din 2022 cu 1,39%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 90.126, dintre care 68.115 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Senatorul PNL de Argeș Danuț Bica a vorbit despre numarul de companii cu capital strain inființate in Romania in primele șase luni ale acestui an.„Increderea investitorilor internaționali in economia romaneasca este in continua creștere. O spun datele Registrului Comerțului, care indica o majorare cu…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 15,3%, in primele sase luni din acest an, pana la 16.447. In perioada similara a anului trecut, numarul a fost de 14.265, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si preluate de Agerpres. Cele 3.476 de societati…