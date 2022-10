Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele realizate in randul a 200.000 de persoane arata ca numarul europenilor care afirma ca se confrunta cu probleme de sanatate mintala a crescut in timpul pandemiei de COVID, chiar si dupa ridicarea restrictiilor.

- Hong Kong-ul se pregateste pentru o crestere a numarului de calatorii dupa ce centrul financiar international a pus capat, luni, carantinei hoteliere asociata COVID-19 pentru turistii sositi din strainatate, companiile de turism raportand o crestere de zece ori a cererilor din strainatate, informeaza…

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa inceapa sa se pregateasca acum pentru un nou val al pandemiei de COVID-19 la toamna si iarna, a declarat luni comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides. Ea a avertizat ca focare s-au inmulțit "ingrijorator", scrie Reuters.

- COVID-19 creeaza probleme in Noua Zeelenda. Guvernul Noii Zeelande a anunțat joi maști gratuite și teste rapide antigen, in incercarea de a opri raspandirea COVID-19 și de a reduce presiunea asupra sistemului de sanatate, care se confrunta cu un aflux de pacienți cu COVID și gripa. In ultimele doua…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat marți ca pandemia COVID-19 ramane o urgența globala, la aproape doi ani și jumatate dupa ce a fost declarata pentru prima data, potrivit Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Nu mai putem sa jucam cu aceleași arme ca acum doi ani impotriva Covid-19”, declara la RFI președintele Comisiei de Sanatate a Camerei Deputaților, Nelu Tataru. El considera ca nu ar fi utile noi restricții acum, dar nu exclude reintroducerea maștii obligatorii in anumite spații publice. Fii…