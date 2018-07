Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu anul scolar precedent, numarul copiilor a scazut cu 13.500. In anul scolar 2016-2017, numarul copiilor inscrisi in gradinitele particulare a crescut cu 1.200, in timp ce la gradinitele din sectorul public s-a inregistrat o diminuare a numarului de copii cu 14.700. Putin…

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a are loc luni, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat se face in unitatile de invatamant liceal in care…

- Din punctul de vedere al distributiei pe sexe si pe medii de rezidenta, 51,8% din elevi au fost baieti, iar 55% au studiat in mediul urban. Comparativ cu anul scolar anterior, in 2016-2017 s-a remarcat o usoara scadere a numarului de elevi inscrisi in invatamantul special primar si gimnazial…

- Numarul total al elevilor si studentilor in anul scolar si universitar 2017 – 2018 a fost de 3.578.600, in scadere cu 18.700 comparativ cu anul precedent, in conditiile in care invatamantul profesional si superior sunt nivelurile educationale in care populatia scolara a crescut, releva datele publicate…

- Peste 150.000 de elevi, absolvenți de clasa a VIII-a, au intrat astazi in sala de examen pentru a susține proba scrisa la Limba și literatura romana. Joi, ei vor trece din nou prin emoții, pentru ca urmeaza proba la Matematica.

- In perioada 7 mai – 24 iunie 2018, Ministerul Educației Nationale organizeaza si realizeaza evaluarea competentelor fundamentale pentru toti elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Nationale, evaluarile vor avea loc in perioada 7 mai – 24 iunie…