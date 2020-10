Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 110 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.367 de teste efectuate. Doua dintre noile cazuri vin din randul personalului medical. Cele 110 persoane sunt din: Timișoara…

- Sunt tot mai mulți romani care au nevoie de ingrijiri medicale luni de zile dupa ce au invins COVID-19. O pot face insa doar in Timișoara, unde exista un centru dedicat celor care au fost infectați.

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 156 de persoane și au intrat in izolare 94 de persoane. In Timiș, sunt noua focare active de COVID 19 care sunt sub supraveghere epidemiologica. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore – 105. Acestea sunt din Timișoara…

- Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Infecțioase de la Spitalul de Victor Babeș din Timișoara a formulat un chestionar online cu intrebari pentru parinți și copii. Acesta are rolul de a le oferi parinților și copiilor informații privind șansele pe care le au sa se infecteze cu coronavirus. Completarea…

- De la inceputul pandemiei cu noul coronavirus și pana in prezent la Spitalul Suport din Baia Mare au fost internate 295 de persoane. Din acest numar, 75 de pacienți au ajuns pe Secția de ATI și, la un moment dat, au fost intubați. 45 din cei care au fost internați pe acesta secție au decedat, iar 30…

- Medicul Virgil Musta a declarat ca o zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata. Șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate…

- Un numar tot mai mare al polițiștilor infectați cu coronavirus, in județul Timiș. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca șase teste pozitive, numarul total al celor infectați ajungand sambata la 22, scrie Tion.roSimptomele au inceput sa apara in randurile polițiștilor inca din urma cu cateva…

- Autoritatile sanitare din Timis au luat astazi decizia de-a inchide total compania Smithfield Romania, cu sediul la Timisoara. Decizia vine dupa ce aproape 100 de persoane au fost declarate ca fiind infectate cu coronavirus. Primul focar de infectie la Smithfield a fost descoperit pe data de 12 iulie,…