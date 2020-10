Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații ii acuza pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban ca „rescriu cu cinism istoria - sa fie alegeri, chiar de-ar pieri țara”, in condițiile in care un nou record a fost inregistrat marți la decesele persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.„Peste 2.000 de infectați in medie, zilnic,…

- 10% din populația lumii ar fi infectata cu noul coronavirus. Declarația a fost facuta de un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, care a indemnat la vigilența. La Paris a fost decretata stare de alerta.

- Madridul devine prima capitala europeana ce reintra in ''lockdown'' din cauza epidemiei de COVID-19, locuitorii capitalei spaniole si din noua orase invecinate urmand sa nu mai poata parasi aceste localitati incepand de vineri seara, conform unei decizii a Ministerului spaniol al Sanatatii, contestata…

- Doi profesori din București, soț și soție, sunt infectați cu noul coronavirus! Cei doi predau la Școala Gimnaziala numarul 198 ”Regina Maria” din București, Sectorul 6. Barbatul este internat in spital și ar fi in stare grava, potrivit Digi 24, in timp ce soția sa urmeaza sa fie internata.Tot…

- Germania a informat marti ca in ultimele 24 de ore a inregistrat 1.821 de noi cazuri de COVID-19, aproape dublu fata de ziua precedenta, iar autoritatile au avertizat cu privire la o escaladare a infectiilor, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI), centru epidemiologic…

- Alerta in nordul Moldovei, acolo unde un oraș s-a inchis dupa ce numarul de cazuri COVID-19 a explodat. Potrivit ultimelor informații, orașul Siret din Suceava a intrat in scenariul roșu, autoritațile introducand masuri de urgența pentru cetațeni. Ce activitați au fost suspendate Potrivit prefectului…

- Datele Ministerului Sanatatii arata in in ultimele 24 de ore au fost identificate 1.489 de cazuri noi de infectii cu noul coronavirus, aducand totalul la 462.858. In conditiile in care se apropie inceperea noului an scolar iar Spania inregistreaza cel mai mare numarul de cazuri de coronavirus din Europa,…