- Unele companii aeriene din Vietnam au anuntat ca vor suspenda cursele spre China din 1 februarie. Asta dupa ce in tara au fost inregistrate cinci cazuri de coronavirus, dintre care doi pacienti sunt chinezi, iar ceilalti trei au venit recent din China.

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.

- China a anunțat miercuri dimineața ca 132 persoane au decedat din cauza epidemiei cu noul coronavirus. Comisia Naționala de Sanatate a precizat ca alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 5.974, informeaza Mediafax

- Noua tulpina de coronavirus care se raspandeste in China a facut prima victima in Beijing, iar numarul total al deceselor a urcat la 106, au anuntat marti autoritatile chineze. Statele Unite si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in China, iar pietele financiare continua sa scada din cauza posibilului…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a crescut la 80 in China, iar numarul total de cazuri de imbolnavire confirmate a ajuns la 2.744, a anunțat comisia naționala de sanatate din China intr-un comunicat pe site-ul sau web, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

