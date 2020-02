Numărul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 361 Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte 2.103 cazuri de infecție au fost înregistrate în cursul zilei de duminica, ceea ce înseamna ca numarul total al infecțiilor depașește în prezent 16.600. În total, 9.168 de persoane au fost spitalizate, iar dintre acestea 478 se afla în stare critica. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit in cursul zilei de joi in provincia Hubei din cauza noului coronavirus, iar o alta persoana a murit in provincia Heilongjiang, din nord-estul țarii, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, toate inregistrate in China, informeaza…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat joi seara ca a declarat stare de urgența la nivel global in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate depașește 200, iar trei pacienți și-au pierdut…