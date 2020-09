Stiri pe aceeasi tema

- Pragul de 1 milion de morți de Covid-19, la nivel mondial, a fost depasit. Care este tara cu cei mai multi decedati. Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru țari:…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19 la nivel global a depasit un milion Numarul de oameni din intreaga lume care au murit cu Covid-19 a trecut de un milion, potrivit datelor prezentate marti de Universitatea Johns Hopkins. Decesele insumate din SUA, Brazilia si India reprezinta aproape jumatate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica 307.930 de noi imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record la nivel global, informeaza Reuters. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in India, SUA si Brazilia, potrivit informatiilor publicate pe site-ul OMS. Bilantul…

- Coronavirusul a ucis, pana in acest moment, peste 750.000 de oameni pe tot globul, conform datelor Universitații Johns Hopkins din SUA, relateaza The Guardian, citat de digi24.ro.In total, 750.

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de aceasta pandemie, depașind 5 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. America ramane pe primul loc in lume, urmata Brazilia, cu peste 3 milioane de cazuri. Peste 162.000 de oameni au murit, pe teritoriul american, din cauza pandemiei, potrivit digi24.ro.…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel mondial a trecut miercuri de 700.000, conform unui bilant Reuters, Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de COVID-19, potrivit calculelor Reuters pe baza datelor din ultimele doua saptamani. Aceasta echivaleaza cu 247 de persoane pe ora sau…

