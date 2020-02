Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica in prezent la 361, informeaza CNN.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in…

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu noul coronavirus din China a ajuns sambata la 1.400 la nivel mondial, 1.362 dintre acestea fiind depistate in China, informeaza CNN.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL Potrivit informațiilor disponibile…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.