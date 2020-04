Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 474 de cadre medicale erau infectate, vineri, la ora 12,00, cu noul coronavirus la nivelul tarii, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Repartitia pe judete se prezinta astfel: Alba - 2, Arad - 24, Bucuresti - 65, Bistrita Nasaud - 3, Botosani - 1, Cluj - 3, Constanta - 1, Covasna…

- Oficial: 24 cazuri de infecție cu coronavirus la nivelul județului Teleorman in Eveniment / on 03/04/2020 at 12:30 / 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) au fost inregistrate la nivel national pana vineri, 3 aprilie, transmite Grupul de Comunicare Strategica.…

- Oficial:16 cazuri de infecție cu COVID-19 la nivelul județului Teleorman in Eveniment / on 02/04/2020 at 12:42 / 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) au fost inregistrate la nivel national pana joi, 2 aprilie, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 293 de noi cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Grupul de Comunicare Strategica anunta ca au fost inregistrate…

- 30 Martie 2020, ora 13.00 Incepand de ieri, 29 martie, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se face pentru…

- BULETIN DE PRESA, 30 Martie 2020, ora 13.00 Incepand de ieri, 29 martie, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul CoVid-19, dintre care 180 au fost declarate vindecat și externate, iar alte 44 au decedat, transmite Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, aproape 9.500 de persoane se afla in carantina, la nivel național,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca incepand de ieri, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se face pentru…