- Alte noua decese au fost inregistrate din cauza noului coronavirus, a anuntat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), totalul persoanelor decedate in tara noastra ajungand la 478. In cursul zilei de luni au mai fost anuntate alte 18 cazuri, numarul total de cazuri de deces pentru aceasta…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 9 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul total ajunge la 478 in Romania, cu 27 de decese in a doua zi de Pasti, dupa cele 30 de decesele de ieri.Deces 470 Femeie, 56 ani din județul Arad. Infirmiera Data internarii: 29.03.2020,…

- Deces 452 Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.Data recoltarii: 05.04.2020.Data confirmarii: 07.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Galați.Internat la Spitalul Județean de Urgența Galați, secția Boli Infecțioase in data de 07.04.2020.Data…

- Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II. Deces 96 Barbat,…