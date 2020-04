Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP. De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistrat…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.De miercuri pana joi seara, pe teritoriul…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP. De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistrat…

Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite in ultimele 24 de ore a crescut la 1.891, conform datelor furnizate sambata de Universitatea Johns Hopkins, transmite duminica AFP. Astfel, numarul total al mortilor inregistrat pe teritoriul Statelor Unite de la declansarea epidemiei…

Numarul total al deceselor provocate de Covid-19 in lume a depasit 97.000, in timp ce totalul cazurilor depistate de la finalul anului trecut, cand a fost descoperit coronavirusul in China, a trecut de 1,6 milioane.

- Un numar de 865 de persoane au murit intr-o singura zi, in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport intocmit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Numarul total de decese din SUA a crescut,...