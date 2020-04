Stiri pe aceeasi tema

- Spania a raportat 523 de morți de coronavirus in ultimele 24 de ore, in ușoara scadere fața de ziua precedenta. In acelați timp, numarul celor infectați a crescut ușor, informeaza El Pais.

- Bilantul epidemic a ajuns la 17.489 de morti in Spania, dar numarul deceselor este in scadere, anunta Ministerul Sanatatii de la Madrid, citat de cotidianul El PaisIn ultimele 24 de ore, in Spania s-au inregistrat 517 decese, in scadere fața de duminica, cand au fost 619 decese. Astfel, numarul…

- Spania a inregistrat 619 decese de coronavirus in ultimele 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii, informeaza Reuters. Aceasta cifra reprezinta o crestere dupa trei zile consecutive de...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 19.468 de morti in Italia, cu 619 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 152.000, transmite Mediafax.Serviciul italian de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Numarul deceselor cauzate de pandemia covid-19 a crescut in Belgia la 3.019 morti, au anuntat vineri autoritatile sanitare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Ministrul Sanatații spune de ce nu crește capacitatea de testare a romanilor: 'Personalul medical de-abia se instruiește'…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit luni pragul de 10.000 in Statele Unite ale Americii, potrivit unui bilant Reuters. Numarul de morți a ajuns la 10.369.Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor provocate de COVID-19, dupa Italia…

- In acest moment, la nivel global, sunt peste 900.000 de oameni infectati cu coronavirus si peste 45.000 de morti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, s-a aratat ingrijorat si a spus ca cifrele vor creste dramatic in scurt timp."In ultimele cinci saptamani…

- Spania a depașit China in ceea ce priveste numarul pacienților care au murit din cauza coronavirusului. Au fost inresistrate 3.434 de decese. Spania devine a doua cel mai grav afectata tara din lume, dupa Italia, care a inregistrat 6.820 de decese, potivit digi24.ro. Au fost inregistrați 738 de morți…