Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua persoane au murit de COVID-19 miercuri, 15 aprilie, in Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 62 de ani din Glodeni si o femeie de 66 ani din Orhei. Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost inregistrate 46 de decese cauzate de COVID-19.

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Intr-un caz este vorba de un barbat din Cahul, in varsta de 71 de ani, internat in spital pe 2 aprilie. In alt caz este vorba de un barbat de 62 de ani din Glodeni, internat pe 6 aprilie. Bilantul deceselor a urcat la 25.

- Au fost inregistrate 168 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 163 Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S-au recoltat probe necroptice…

- UPDATE, ora 19:10 – Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca 11 pacienti cu COVID-19 au murit. Inca 11 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 133, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre 3 femei, cu varste…

- Ziarul Unirea Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania: Doua femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul total al deceselor a ajuns la 90 Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania. Este vorba de 2 femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul…

- Inca șapte pacienți infectați cu COVID-19 s-au stins, astfel ca bilanțul morților in Romania ajunge la 37. Este vorba despre: 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Alte patru persoane au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a anunțat, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Pacienții aveau varste cuprinse intre 45 și 70 de ani. Numarul total al deceselor inregistrate in Romania din cauza coronavirusului…

- Ziarul Unirea Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din cauza COVID-19 Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din ... Un nou bilanț negru pentru…