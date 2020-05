Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, vineri seara, noi decese in randul unor pacienți confirmați cu noul coronavirus in Romania. Numarul total al persoanelor diagnosticate cu COVID-19 care au murit, la nivel național, depașește astfel 900, ajungand la 923. Din cate informeaza Grupul de Comunicare Strategica, in…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța noi decese in randul pacienților infectați cu noul coronavirus. Bilanțul ajunge la 780 de morți, pe teritoriul Romaniei. Printre victime se afla și un tanar de 26 de ani.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 502. Deces 499. Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data rezultat: 07.04.2020. Data deces: 20.04.2020. Comorbiditați:…

- Numarul deceselor provocate de COVID 19 a ajuns la 400 in Romania, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte opt noi cazuri, in aceasta dimineața. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 17 noi decese raportate din cauza infecțiilor cu coronavirus. Doua dintre ele au avut loc la Spitalul Județean Suceava. Bilanțul morților din Romania ajunge la 331.

- UPDATE, ora 19:10 – Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca 11 pacienti cu COVID-19 au murit. Inca 11 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 133, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre 3 femei, cu varste…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 34, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata opt noi decese, cele mai multe anunțate intr-o zi pana acum in Romania. In patru dintre cazurile de deces anunțate sambata este vorba despre persoane din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…