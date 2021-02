Numărul deceselor de coronavirus din Brazilia a depășit 1.000 în ultimele 24 de ore Numarul deceselor asociate COVID-19 a depasit 1.000 in ultimele 24 de ore in Brazilia, cu 1.043 de morti, astfel incat numarul total al deceselor a ajuns, potrivit Ministerului Sanatatii, la 238.532, relateaza duminica EFE . Potrivit datelor oficiale, media deceselor din ultimele doua saptamani a fost de peste o mie, fapt ce arata ca pandemia nu poate fi controlata in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, alaturi de SUA si de India. Potrivit Ministerului Sanatatii, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat si 44.299 de contagieri, ridicand numarul total al cazurilor la 9.809.754. Dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra deceselor asociate COVID-19 a depasit 1.000 in ultimele 24 de ore in Brazilia, cu 1.043 de morti, astfel incat numarul total al deceselor a ajuns, potrivit Ministerului Sanatatii, la 238.532, relateaza duminica EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, media deceselor din ultimele…

- Peste 2,36 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (480.567), apoi in Brazilia (237.489), Mexic (171.234), India (155.360) si Regatul Unit…

- Statele Unite au depașit, duminica, pragul psihologic de 25 de milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit datelor Universitații Johns Hopkins, in SUA. Duminica, in Statele Unite au fost 169.935 de cazuri de infectare si 3.292 decese, numarul total al cazurilor, de la izbucnirea pandemiei,…

- Carnavalul de la Rio de Janeiro, din Brazilia, a fost anulat in 2021. Masura a fost luata din cauza unui inceput lent al campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 si a numarului mare de infectari. O amanare planificata initial a festivalului din februarie pana in iulie nu este fezabila, a declarat joi…

- O suprafata totala de 8.426 de kilometri patrati din Padurea Amazoniana din Brazilia a fost defrisata in 2020, o cifra cu 8% mai mica in comparatie cu recordul istoric de anul trecut, insa considerata extrem de ingrijoratoare de specialisti, foarte critici la adresa politicii de mediu a presedintelui…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a transmis celorlalți șefi de stat care au participat la summitul online G20 ca țara pe care o conduce este pregatita sa furnizeze vaccinul sau „Sputnik V” anti-Covid-19 și altor state care au nevoie de el. Potrivit lui Putin, acest vaccin impreuna cu alte doua…

- De la deputul pandemiei și pana in prezent Rusia a inregistrat peste doua milioane de imbolnaviri cu noul coronavirus. Rusia a atins un nou record negativ al imbolnavirilor și deceselor. Conform Reuters, ultimul bilanț zilnic al Rusiei arata ca țara a depistat 23.610 de persoane infectate și 463 de…

- In prezent, Franta se afla pe locul patru in lume la numarul de infectii raportate, de 2.036.755, dupa Statele Unite, India si Brazilia. Cu un bilant al deceselor provocate de coronavirus de 45.000, Franta se afla pe locul sapte in lume. In Europa au fost raportate in total aproape 14,5 milioane de…