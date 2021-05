Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Brazilia mor intr-un numar mult mai mare din cauza virusului Covid-19 decat in alte țari. In statul sud american au fost inregistrate peste 800 de decese in randul copiilor cu varsta de sub șase ani, scrie Insider.Din cele 434.

- Copiii din Brazilia mor intr-un numar mult mai mare din cauza virusului Covid-19 decat in alte țari. In statul sud american au fost inregistrate peste 800 de decese in randul copiilor cu varsta de sub șase ani.

- Un focar de covid-19 a fost depistat in randul unor muncitori indieni din Brasov, cazati in localitatea Bod. Initial, s-a crezut ca este vorba despre tulpina indiana, insa primele analize au infirmat ipoteza.

- Medicul Emilian Imbri spune ca scandalul deceselor de COVID-19 este unul „fals și vine dintr-o neințelegere a unor lucruri simple, din partea chiar a celui care l-a generat. Nu exista morți mai mulți sau morți mai puțini. Mortul e o persoana care moare, fie moare datorita COVID-19, fie altor afecțiuni.…

- Noua tulpina SARS-CoV-2 care prezinta și mutația E484K, descoperita in Japonia, a fost depistata la Suceava, pe baza secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Proba biologica cu noua varianta de coronavirus a fost recoltata la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava,…

- Premiera medicala in Italia, unde noua tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica. Felina a inceput sa simta simptome de COVID-19, la 10 zile dupa ce stapanii sai au fost infectați.Pisica infectat ca tulpina COVID-19Medicii italieni spun ca pisica de opt ani a fost dusa la o…

- Primarul Ion Ceban sustine ca in municipiul Chisinau se inregistreaza cea mai alarmanta situatie epidemiologica din tara. Potrivit lui, sistemul medical este la limita, iar starea pacientilor este tot mai grava.

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…