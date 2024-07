Numarul deceselor cauzate de temperaturi ridicate, in continua crestere. Recomandarile INSP pe timp de canicula

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi ridicate valabil in perioada 2 iulie 2024, ora 10 ndash; 3 iulie, ora 10.Fenomenele vizate sunt temperaturi deosebit de ridicate, canicula si disconfort termic ridicat.In cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea continentala…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis avertizare de cod galben de temperaturi ridicate valabila pentru ziua de astazi, sambata, 22 iunie 2024.Potrivit sursei citate, intervalul de valabilitate:este 22 iunie 2024 .Fenomenele vizate sunt val de caldura, disconfort termic ridicat .Valul de…

- Deoarece in perioada iunie septembrie, pe teritoriul tarii noastre se pot manifesta temperaturi ridicate extreme, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta atentioneaza angajatorii privind cerintele care sunt stipulate in O.U.G. nr. 99 2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje: Atenționare meteorologica ???? Cod Galben ???? valabila pentru 17 iunie in cea mai mare parte a județului Dambovița. Fenomene vizate: temperaturi ridicate, disconfort termic ridicat, canicula Pe parcursul zilei de luni, in cea mai mare parte…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 17 iunie – 15 iulie. Potrivit specialiștilor, in urmatoarele patru saptamani sunt anunțate temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. Saptamana 17-24 iunie: Valorile termice vor fi mai ridicate…

- *AVERTIZARE METEOROLOGICA ???? COD GALBEN ????* Interval de valabilitate: 11 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 10:00 Fenomene vizate: temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat Zone afectate: Zona montana a județului Dambovița In intervalul menționat, in zona montana a județului Dambovița…

- Dupa ultimele evenimente meteorologice, Romania va intraq sub auspiciile unor modificari termice extreme. AAșa se face ca astazi, avem parte de un nou cod portocaliu de canicula in Romania, și se anunța temperaturi deosebit de ridicate, in noua alerta emisa de ANM. Astazi Cod portocaliu de canicula…

- Saptamanile urmatoare aduc o vreme calduroasa in cea mai mare parte a Romaniei, cu temperaturi mai ridicate decat media pentru aceasta perioada. Distribuția precipitațiilor va fi variata de la o saptamana la alta și de la o regiune la alta. Saptamana 10-17 iunie Valorile termice vor fi mai ridicate…