Potrivit autoritaților spaniole, Spania a inregistrat marti o usoara crestere a numarului zilnic de decese provocate de noul coronavirus, acestea ajungand in total la 26.920 dupa ce in ultimele 24 de ore au murit inca 176 de persoane, transmite agentia EFE, citata de agerpres. Aceasta este a patra zi consecutiv cand numarul deceselor se mentine sub 200, desi marti a crescut fata de luni, cand au fost 123 de decese. ''Datele continua in tendinta descendenta favorabila'', a declarat epidemiologul Fernando Simon, purtatorul de cuvant sanitar pentru gestionarea pandemiei. In ceea ce privește numarul…