- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, citat de Agerpres.In Italia s au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 in Iran a ajuns joi la 1.284, a informat un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii din aceasta tara, pentru televiziunea de stat, potrivit Reuters. De asemenea, numarul cazurilor de infectare a urcat la 18.407 in Republica Islamica, cea mai afectata…

- Agentia de Protectie Civila din Italia a anuntat marti 345 de noi decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul epidemiei de coronavirus ajungand la 2.503 morti in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Numarul total al cazurilor de infectie cu noul coronavirus in Spania a urcat luni la 8.744, dintre care aproape 1.000 in ultimele 24 de ore, a anuntat Fernando Simon, seful Centrului national de alerta sanitara, potrivit Reuters si AFP. Numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 a ajuns la 297.…

- Bilanțul deceselor în Italia în urma epidemiei de coronavirus a urcat în ultimele 24 de ore cu 196, ajungând la 827, o creștere cu 31% fața de ziua precedenta, a anunțat miercuri Agentia italiana pentru Protectie Civila, care vorbește despre cea mai mare creștere în cifre…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres .

- Italia a decis sa inchida toate scolile si universitatile pana pe 15 martie si a pregatit miercuri si alte masuri de urgenta pentru a incetini raspandirea coronavirusului, in conditiile in care 28 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor provocate de infectie ajungand la…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…