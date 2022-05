Numărul decedaților din cauza ploilor torențiale din Brazilia a urcat la 100 Ploile abundente din ultimele zile, care au provocat inundatii si alunecari de teren in apropierea orașului Recife din nord-estul Braziliei, au ucis cel puțin 100 de persoane, iar cautarile de salvare continua in zonele afectate și numarul morților este posibil sa creasca, a transmis BBC . Inregistrarile video postate pe retelele sociale arata strazi largi inundate in mai multe municipalitati, case prabusite si alunecari de teren. Președintele brazilian Jair Bolsonaro a postat un videoclip pe Twitter care il arata intr-un elicopter, zburand deasupra zonelor inundate. El a precizat ca aterizarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

