Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,3 milioane de treceri prin turnichetele din Poiana Brasov au fost inregistrate in lunile ianuarie si februarie, numar aproximativ egal cu cel raportat in perioada similara a anului trecut, au informat, marti, reprezentantii Primariei Brasov. Conform sursei citate, de la 1 ianuarie,…

- Municipiul Brasov intra de vineri, de la ora 00.00, din nou, in “scenariul roșu”, timp de 14 zile. Se vor inchide iar cinematografele si institutiile de spectacole, restaurantele, cafenelele și salile de jocuri de noroc. Decizia a fost luata joi de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, dupa…

- De la izbucnirea pandemiei de coronavirus și pana in prezent au murit infectate cu Covid-19 peste 2,19 milioane de persoane. Conform unui bilant stabilit de AFP , pana in prezent peste 101,4 milioane de cazuri de infectare au fost diagnosticate in intreaga lume. Cele mai multe decese s-au inregistrat…

- Japonia este una dintre țarile in care rata sinuciderilor este destul de mare. Din pacate, numarul anual de sinucideri a crescut anul trecut, in perioada de pandemie, cu 3.7%, pana la 20.919. Este prima creștere dupa 11 ani, iar cea mai mare majorare a fost in randul femeilor. Numarul de sinucideri…

- In primele 11 luni din acest an, UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 187,2 miliarde euro, fata de un plus de 169,4 miliarde euro in perioada similara din 2019, in timp ce zona euro a raportat un excedent de 205,4 miliarde euro, de la un plus de 198,4 miliarde euro. In perioada ianuarie…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 11,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 1,7%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada ianuarie-noiembrie 2020 au totalizat 28,47 milioane tone echivalent…

- Numarul persoanelor care au urcat in Masivul Postavarul, in primele trei zile ale anului, de la deschiderea sezonului de schi in Poiana Brasov, fie pentru a practica sporturile de iarna, fie pentru a face o plimbare a fost semnificativ redus fata de cel al turistilor din 2020, motivele principale fiind…

- Romania a importat, la zece luni, cu peste 22% mai puțin petrol fata de perioada similara din 2019 Romania a importat, in primele zece luni din 2020, o cantitate de titei de 5,563 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,607 milioane tep (22,4%) mai mica fata de cea importata in perioada similara…