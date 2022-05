Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sag a depus pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene proiectul “Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in comuna Sag- realizare de piste pentru biciclete la nivel local”. Lungimea pistei va fi de trei km si va reprezenta…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a criticat unele ținte din Planul Național de Redresare și Reziliența, el precizand ca sunt „greu de ințeles”. Burduja a subliniat ca, daca Romania nu indeplineste condițiile asumate prin PNRR, poate pierde 30 de miliarde de euro. Ministrul Cercetarii, Inovarii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, va merge in aceasta saptamana la Bruxelles pentru discutii referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta, a informat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . El a precizat ca a avut loc, luni, o sedinta a Comitetului…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Boloș, este primul liberal care admite ca este posibila renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) la Comisia Europeana. „Probabil ca undeva din toamna se va pune problema, pentru ca procesul este unul de durata”, a afirmat Boloș, luni,…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, si comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, au discutat la Bruxelles despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contributiile pentru instrumentele financiare destinate sectorului privat si reglementarile referitoare…