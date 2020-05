Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi confirmate cu COVID-19 in județul Suceava iși menține trendul descrescator. Grupul de Comunicare Strategica a comunicat duminica, 3 mai, pentru județul Suceava, un numar total de 2.899 de cazuri, ceea ce inseamna 18 cazuri noi in ultimele 24 de ore. In data de 1 mai au ...

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost inregistrate doar 22 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana sambata, in judetul Suceava sunt inregistrate 2.881 de cazuri de Covid-19. Suceava ramane in continuare judetul cu cele mai…

- Aproape 100 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate la informarea oficiala transmisa astazi, 1 mai, de Grupul de Comunicare Strategica. Se observa astfel o noua crestere semnificativa a numarului de cazuri de Covid 19 din judetul Suceava, dupa ce zilele trecute cresterile zilnice erau de cateva…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19, transmise de Grupul de Comunicare Strategica pentru județul Suceava, luni, 27 aprilie, ora 13.00, este de 37, numarul total de cazuri confirmate in județ fiind de 2.650.Pana in data de 27 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.339 de cazuri de ...

- Numarul de cazuri noi confirmate cu COVID-19 raportate de Grupul de Comunicare Strategica joi, 23 aprilie, la ora 13.00, pentru județul Suceava este de doar 45. Numarul total de cazuri raportate pentru județul nostru este de 2.417. De asemenea, sunt raportate de GCS 95 de decese.Conform Prefecturii…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, astazi, ca in judetul Suceava s-au inregistrat nu mai putin de 123 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus. Potrivit raportarii oficiale, numarul bolnavilor de coronavirus din judet a ajuns la 2.238. In cursul zilei de luni, in judetul Suceava erau…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, duminica, 19 aprilie, 86 de cazuri noi confirmate cu infecție cu COVID-19 in judetul Suceava, numarul total de cazuri ajungand la 2.105. In județ sunt raportate, pana duminica, la ora 13.00, 91 de decese confirmate cu noul coronavirus.Conform informarii ...

- 70 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost raportate, luni, la ora 13.00, de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total de suceveni confirmați pozitiv cu noul coronavirus ajungand astfel la 1.731 de cazuri. De asemenea, pana la aceasta ora sunt confirmate 77 de decese ale unor persoane ...