Numărul de noi îmbolnăviri COVID-19 continuă să rămână peste 300 Numarul de noi imbolnaviri COVID-19 continua sa ramana peste 300 si a disparut si speranta ca vremea mai calda de vara va duce la diminuarea raspandirii virusului. Creste, in acelasi timp, si presiunea asupra spitalelor. De o saptamana sunt mai multi cei internati, decat cei vindecati. Datele oficiale arata ca in unitatile medicale sunt peste 5.300 de persoane infectate cu noul coronavirus si aflate sub tratament. A crescut la 184 si numarul bolnavilor aflati la terapie intensiva. Este o situatie care ingrijoreaza deja personalul medical din multe spitale, unde vin tot mai multi bolnavi de coroanvirus.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

