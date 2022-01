Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat vineri, 21 ianuarie, 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 49 de decese. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a inregistrat vineri un nou record negativ in pandemie, confirmand…

- Autoritatile au anuntat 16.760 de cazuri noi de coronavirus Numarul cazurilor noi de COVID-19 anunțate astazi în România este aproape dublu fața de acum o saptamâna - 16.760 rezultate din aproape 90.000 de teste. De ieri pâna astazi s-au înregistrat și alte 70 de decese…

- Autoritatile anunta ca in ultimele 24 de ore, un numar de 9.884 de cazuri noi de covid 19 au fost raportate.Raportarea oficiala oferita de Grupul de Comunicare Strategica In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu…

- 5.922 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 31 de decese, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 ianuarie 2022, ora 10,00, in intervalul de 24 de…

- Europa a depasit pragul de 100 de milioane de cazuri de infectare cu Covid-19, ceea ce reprezinta mai mult de o treime din totalul contaminarilor de pe planeta, din decembrie 2019 pana acum, relateaza AFP.

- 349 de infectari cu noul coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore in Romania, in scadere fata de ziua precedenta, dar si dintr-un numar mai mic de teste, sub 10.000. Autoritatile au raportat 15 decese provocate de COVID, toate la pacienti nevaccinati. In spitale sunt internati acum aproape…

- Autoritatile anunta 743 noi cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor a scazut, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 60, dintre care 20 anterioare.

- Autoritațile sanitare au raportat 1.490 de cazuri noi de COVID-19,dupa efectuarea a 38.523 de teste. De asemenea, au fost inregistrate și 131 de decese, dintre care 20 anterioare. Priviți mai jos intregul bilanț detaliat.