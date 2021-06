IPJ Ialomita: Buletin de presa - Dosar penal pentru conducere fara permis

Nr. 110.381 din 25 Iunie 2021 Buletin de presa Dosar penal pentru conducere fara permis In cursul zilei de ieri, in jurul orei 17;00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Slobozia, in timp ce desfasurau activitati de control al traficului rutier… [citeste mai departe]