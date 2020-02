Stiri pe aceeasi tema

- Turcia iși va inchide granița cu Iran, ca o masura de precauție care sa stopeze posibila raspandire a noului coronavirus, a anunțat duminica ministrul Sanatații Fahrettin Koca, potrivit Mediafax. Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri.…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…