- Astazi, 27 octombrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 19958Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:16140Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 611Numar…

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a declarat la Realitatea Plus ca la nivel observațional exista suspiciuni serioase in privința apariției unei mutații a virusului."Am observat de ceva timp ca avem pacienți care ajung la spital cu o stare clasificata drept medie,…

- A debutat sezonul gripalGripa sau infectiile respiratorii nu au disparut, chiar din contra, in saptamana 4 10 octombrie, conform Institutului National de Sanatate Publica, avem un numar mai mare decat cel din aceeasi perioada a anului 2020.Mai exact, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii…

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, considera ca luna octombrie va fi una grea din punctul de vedere al pandemiei de COVID-19, dupa care numarul de cazuri de infectare vor scadea, iar sarbatorile de iarna vor fi, in opinia sa, unele "linistite".

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2. La Constanta au fost raportate 233 cazuri noi.Pana astazi, 27 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.199.761 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care…

- Au fost raportate de catre INSP 97 de decese The post Peste 5300 de cazuri de infectari la nivel național, in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 5300 de cazuri de infectari la nivel național, in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 868 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 19 persoane au decedat. La ATI sunt internati 269 de pacienti cu COVID-19.

- In ultimele 24 de ore, au fost identificate 156 de persoane care s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a raportat trei decese. In Timiș sunt noua cazuri noi. Rata de infectare a crescut in Timișoara și județ.