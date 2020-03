Numărul de infectări cu noul coronavirus a ajuns la 15 în România Numarul de infectari cu noul coronavirus a ajuns la 15 in Romania Foto: Arhiva/Catalin Radu. Numarul de infectari cu noul coronavirus a ajuns la cincisprezece în România. În cursul zilei de duminica, 8 martie, au fost confirmate doua cazuri. Este vorba despre o femeie din judetul Mures, în vârsta de 70 de ani, si o alta din Bucuresti, de 42 de ani. Dintre cele cinsprezece persoane testate pozitiv, cinci au fost declarate vindecate, între timp, si externate. Starea de sanatate a celorlalti pacienti internati este buna, spun autoritatile, iar… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

