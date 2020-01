Numarul de îmbolnăviri respiratorii, in creștere Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. “Circulatia virusului gripal este moderata, nu putem discuta despre epidemie de gripa, nu exista epidemie de gripa, exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, Bucuresti, Brasov, de exemplu, dar daca comparam cu cifrele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut sunt cu circa 20 la suta mai putine cazuri decat in perioada… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 40.000 de elevi din unitațile de invațamant preuniversitar din Sectorul 6 vor primi, incepand de luni, maști medicinale, pentru a se stopa raspandirea virusului gripal, anunța, intr-un comunicat de presa, Primaria Sectorului 6.Conform sursei citate, prin Centrul de Sanatate Multifuncțional…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, incearca sa ii linișeasca pe romani. Acesta susține ca in tara noastra nu se poate discuta, cel puțin la momentul actual, de epidemie de gripa, insa admite ca exista creșteri ale circulatiei virusului gripal in Bucuresti si in Brasov.…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. El a precizat ca pana in prezent au fost inregistrate cu 20…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 27 ianuarie, incepand cu ora 11.00, un Comandament de urgența, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in București. La sedința vor participa reprezentanți ai primariilor de sector, ai Prefecturii București, reprezentanții instituțiilor și directiilor…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a anunțat marți ca in curand vor aparea și in Romania teste rapide care sa depisteze virusul gripal care a dus la decesul a șase persoane, in China.

- Traficul este aglomerat, vineri dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in Comarnic si Busteni, informeaza IPJ Prahova. "Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov, se inregistreaza coloana…

- Numarul infecțiilor respiratorii acute a inregistrat o creștere semnificativa, de peste șase procente, comparativ cu saptamana trecuta, susține președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), dr. Alexandru Rafila, intr-un comunicat de presa transmis, vineri, Agenției MEDIAFAX.„Din datele…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Apoldu de Jos. Circulația rutiera este restricționata, pe sensul spre Sibiu. Din primele informații, in evenimentul rutier a fost implicata o remorca care transporta o mașina, inmatriculata in județul Alba și un…