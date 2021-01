Numărul de focare de covid active rămâne același în județ In judetul Timis exista tot șapte focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Focarele active sunt la: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SINERSIG– 32 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE DUMBRAVIȚA – 27 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE ... The post Numarul de focare de covid active ramane același in județ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

