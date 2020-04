Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca doua noi decese provocate de Covid-19. Bilanțul urca la 94 de morți. Deces 93 Femeie, 75 ani, din județul Neamț. In data de 28.03.2020 se...

- nca doua decese din cauza noului coronavirus au fost confirmate marti seara în România, numarul total al persoanelor care au murit pâna în prezent ridicându-se la 82, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 70 de ani din judetul…

- Au fost inregistrate 50 de decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, alte 2 cazuri au fost raportate in județul Hunedoara și unul in județul Bacau. Deces 48: Barbat, 59 de ani, jud. Bacau. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Doi batrani din județul Hunedoara sunt victimele cu numerele 41 și 42 puse de autoritați pe seama epidemiei de coronavirus. Este forba despre o femeie de 75 de ani din județul Hunedoara, care suferea de bromhopneumopatie cronica obstructiva și care a murit in data de 26 martie. Probele prelevate cu…

- Premieru Ludovic Orban anunța clar: toți cei care au murit de coronavirus in Romania au murit de alte cauze, de fapt.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora: Acum cand nu mai aveți ce fura, pe cine prosti, inșela va intoarceți in țara asta "Pe…

- In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

