Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a transmis Casei Județene de Asigurari de Sanatate documente impreuna cu solicitarea de a realiza un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale realizate de funcționarii Primariei Timișoara in perioada ianuarie – august 2021 a crescut cu 225 fața de aceeași perioada…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a cerut un control din partea Casei Județene de Asigurari de Sanatate, dupa ce, spune acesta, numarul de concedii medicale ale funcționarilor Primariei Timișoara a crescut cu aproape 50% intr-un an. Debanat.ro a relatat deja despre problemele medicale care au afectat…

- La solicitarea Ministerului Sanatații și a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, pacienții cu arsuri grave vor beneficia de concedii și…

- Persoanele care au suferit arsuri vor beneficia de concedii medicale și de indemnizații de asigurari sociale de sanatate pe toata durata tratamentului, inclusiv pentru perioada de recuperare, potrivit unei ordonanțe adoptate luni de Guvern. Conform ordonanței adoptate luni, pacienții cu arsuri grave…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au elaborat, in regim de urgența, cu consultarea Comisiei Multidisciplinare de Arsuri a Ministerului Sanatații, un proiect de act normativ pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale…

- Noi reglementari referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august, pentru fiecare episod de boala obisnuita acestea urmand sa se elibereze in cel putin doua etape, in vederea recuperarii capacitatii de munca a persoanei asigurate si reinsertiei…

- Sunt modificari introduse de guvern in contractul cadru pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate il poate incheia cu spitalele, medicii si firmele furnizoare de servicii medicale. Tinta este ca romanii sa aiba un acces mai bun la serviciile medicale de preventie, diagnosticare, tratament si monitorizare…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, vineri, precizari cu privire la contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale private, aflat in circuitul de avizare. Astfel, pot fi contractate cu cel mult 10% mai multe paturi decat erau deja contractate de catre unitatea medicala la 31…