- Comisia Nationala de Sanatate a transmis luni, intr-un comunicat, ca 98 de cazuri sunt importate, iar 61 sunt pacienti asimptomatici. Pentru sambata, au fost raportate 97 de cazuri care vizau cetateni veniti din strainatate. Numarul total de cazuri inregistrat oficial in China de la depistarea coronavirusului,…

- Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de cinci saptamani, informeaza Reuters.

- China a raportat 108 noi cazuri zilnice de Covid-19, cele mai multe din ultimele cinci saptamani. Autoritațile chineze au transmis ca 98 de cazuri sunt "importate", iar 61 de pacienți sunt asimptomatici, scrie News.ro Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu…

- China a raportat o scadere masiva a noilor cazuri de coronavirus comparativ cu luna februarie, dupa masurile drastice privind circulația persoanelor. In metropola Wuhan, pentru a șasea zi consecutiv, nicio persoana nu s-a mai imbolnavit.

- resterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. Coronavirusul a ucis un bebeluș mai mic de un an de…

- Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19. Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei decese au…

- Peste 2.600 de cazuri noi au fost confirmate in contextul unui focar de coronavirus in China continentala, au anuntat sambata oficiali din domeniul sanitar, la o zi dupa ce persoanelor care se intorc in capitala dupa sarbatori li s-a cerut sa ramana in carantina timp de 14 zile, informeaza Reuters.

