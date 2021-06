Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12518Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11908Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 402Numar…

- Astazi, 18 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor transmise de Prefectura: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12479 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11861 Numarul total de…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP și Agerpres. In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19, in timp…

- Romania iese din valul al treilea al epidemiei de coronavirus. Toata țara este in scenariul verde epidemiologic, dupa ce și Capitala și județul Cluj (ultimele doua ramase in scenariul galben) au trecut sub pragul de 1,5 cazuri la mie. Au fost raportate 1.156 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de…

- Astazi, 06mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12309Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:11578Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 387Numar…

- Au fost inregistrate 29 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 19 aprilie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 20.017 de persoane au fost confirmate pozitiv Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in ultimele…

- Astazi, 29 martie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari transmise de Prefectura, in baza datelor centralizate de autoritațile buzoiene din sanatate: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10698 Numar persoane vindecate…

- Conform Newsweek.ro, în ultima saptamâna au fost zile în care s-au înregistrat 590 de cazuri de COVID-19 la copii, o cifra care reprezinta un nou record negativ. Creșterea numarului de cazuri în rândul elevilor se…