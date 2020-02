Stiri pe aceeasi tema

- Inca 89 de persoane au murit sambata in China din cauza infectarii cu coronavirus, bilantul deceselor ajungand astfel la 813. Numarul cazurilor confirmate a crescut la cel putin 27.100 in provincia Hubei, iar la nivel global numarul este de peste 37.000 de imbolnaviri. Bilantul celor…

- O femeie din Tianjin, un oras din nordul Chinei, a fost retinuta de Politia locala luni, dupa ce "le-a ascuns deliberat" autoritatilor ca a intrat în contact cu o persoana aflata în zona afectata de epidemia de pneumonie virala provocata de noul tip de coronavirus, a transmis agentia…

- Virusul a fost transmis intre doi soti, in orasul Chicago, a comunicat Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor. Conform celui mai recent bilant anuntat de autoritatile chineze, pe teritoriul Chinei se inregistreaza 171 de decese generate de coronavirus si 8.137 de cazuri confirmate.Numarul…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele…

- Autoritațile sanitare americane au anunțat luni ca au segmentat genomul primelor doua cazuri din Statele Unite cu noul coronavirus chinez, denumit 2019-nCoV, și au confirmat ca virusul este același cu cel detectat în China, scrie AFP.Un responsabil al Centrului de control și prevenire…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…