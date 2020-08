Numărul de cazuri Covid din Dolj creşte exponenţial Numarul de cazuri Covid din Dolj este, in continuare, in crestere. 29 de persoane au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore. La Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” numarul celor internati cu coronavirus se apropie de 200. Mai exact, sunt 199 de pacienti internati, dintre care 186 din Dolj. Crestere vertiginoasa in ultima luna Doljul a inregistrat saptamana trecuta 267 de cazuri noi. O crestere de 78 cazuri fata de acum 2 saptamani, cand se inregistrau 189 cazuri. Privind in urma cu o luna, cresterea este vertiginoasa. In intervalul 13-20 iulie, in Dolj s-au inregistrat numai 67 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

