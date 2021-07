Stiri pe aceeasi tema

- Este probabil ca, in lunile urmatoare, numarul cazurilor de COVID-19 la copii sa creasca mai mult decat in randul populatiei adulte care se vaccineaza in numar tot mai mare, potrivit unui raport al Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), a anuntat vineri Comisia Europeana.

- Uniunea Europeana este "pregatita" pentru eventualitatea de a-si imuniza populatia cu o a treia doza de vaccin Pfizer/BioNtech impotriva COVID-19, pe care fabricantii sai o propun, a afirmat vineri comisarul european pentru sanatate si securitate alimentara, Stella Kyriakides, relateaza AFP.Comisarul…

- "Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana, cu exceptia cazului in care vom ramane disciplinati", a avertizat directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa susținuta online.Potrivit directorul filialei europene a OMS, saptamana trecuta, numarul infectarilor a crescut cu 10%…

- Tulpina indiana (Delta) se raspandeste cu rapiditate pe intreg continentul european si ar putea sa devina varianta dominanta a SARS-CoV-2 in toate statele mai devreme decat se asteptau epidemiologii, avertizeaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Chiar si la nivelul scazut de…