Numărul de călătorii cu metroul s-a dublat după starea de urgenţă, oamenii se reîntorc la birouri (studiu) Numarul de calatorii la metrou aproape s-a dublat de la jumatatea lunii mai fata de luna aprilie, ajungand la 3,4 milioane, iar traficul rutier in Bucuresti a crescut cu 50%, date ce indica reluarea activitatii in marile cladiri de birouri din Capitala, arata un studiu dat publicitatii, joi, de o companie din domeniul imobiliar.



'In luna aprilie, traficul la metrou a acoperit 1,8 milioane de calatorii, iar in cele 15 zile din luna mai, de la finalul starii de urgenta si instalarea starii de alerta, numarul calatoriilor a crescut la 3,4 milioane. Mai mult de atat, in luna mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

